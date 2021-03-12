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На Вінниччині за бюджетні гроші фінансували криміналітет

П'ятниця, 12 березня 2021, 10:35
На Вінниччині за бюджетні гроші фінансували криміналітет
Фото поліції

Поліція Вінницької області викрили злочинну групу, яка привласнювала бюджетні кошти і фінансувала криміналітет.

Джерело: сайт Національної поліції

Дослівно: "На підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували гроші з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В подальшому привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету".

Деталі: Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Вінниці та Києві поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, гроші, флешки, банківські картки та інше. 

 

Повідомляється, що серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії. 

Учасникам злочинної групи оголосили про підозру за ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ.

Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьполіція
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