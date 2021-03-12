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В Винницкой области за бюджетные деньги финансировали криминалитет

Пятница, 12 марта 2021, 10:35
В Винницкой области за бюджетные деньги финансировали криминалитет
Фото полиции

Полиция Винницкой области разоблачили преступную группу, которая присваивала бюджетные средства и финансировала криминалитет.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "На основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В дальнейшем присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета".

Детали: Во время обысков по месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, деньги, флешки, банковские карты и прочее.

 

Сообщается, что среди шести активных членов группировки были лица, имеющие определенное влияние в криминальных кругах. Один из них – гражданин России.

Участникам преступной группы объявили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Винницкая областьполиция
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