В Винницкой области за бюджетные деньги финансировали криминалитет

Полиция Винницкой области разоблачили преступную группу, которая присваивала бюджетные средства и финансировала криминалитет.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "На основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В дальнейшем присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета".

Детали: Во время обысков по месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, деньги, флешки, банковские карты и прочее.

Сообщается, что среди шести активных членов группировки были лица, имеющие определенное влияние в криминальных кругах. Один из них – гражданин России.

Участникам преступной группы объявили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.