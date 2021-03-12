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Економічний форум видалив згадку про княгиню Ольгу через "конфлікт історичних даних"

П'ятниця, 12 березня 2021, 13:09
Економічний форум видалив згадку про княгиню Ольгу через конфлікт історичних даних

Всесвітній економічний форум через "конфлікт історичних даних" видалив ім'я святої рівноапостольної княгині Київської Ольги зі статті про жінок.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Telegram Петра Порошенка

Деталі: Перелік найвизначніших жінок в історії був оприлюднений на сайті ВЕФ з нагоди 8 березня. У ньому київська княгиня, рівноапостольна свята Ольга, яка правила Київською Руссю у середині Х століття, була названа "прародителькою сучасної Росії".

П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до команди Всесвітнього економічного форуму з проханням виправити помилки в описі однієї з найвідоміших жінок в українській історії.

Він наголосив, що княгиня Ольга справді була видатним правителем, підкорила бунтівні племена, здійснила першу державну реформу та заклала міцні дипломатичні зв'язки із Західною Європою, проте бути прародителькою сучасної Росії вона не могла, оскільки "Московське Князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті".

"Українська правда" у Threads

Теми: історіяРосіяУкраїна
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