Экономический форум удалил упоминание о княгине Ольге из-за "конфликта исторических данных"

Всемирный экономический форум из-за "конфликта исторических данных" удалил имя святой равноапостольной княгини Киевской Ольги из статьи о женщинах.

Источник: Интерфакс-Украина, Telegram Петра Порошенка

Детали: Перечень самых выдающихся женщин в истории был опубликован на сайте ВЭФ по случаю 8 марта. В нем киевская княгиня, равноапостольная святая Ольга, которая правила Киевской Русью в середине Х века, была названа "прародительницей современной России".

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к команде Всемирного экономического форума с просьбой исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории.

Он подчеркнул, что княгиня Ольга действительно была выдающимся правителем, покорила бунтующие племена, совершила первую государственную реформу и заложила крепкие дипломатические связи с Западной Европой, однако быть прародительницей современной России она быть не могла, поскольку "Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после её смерти".