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Синоптик повідомила, коли вщухне вітер і потепліє

П'ятниця, 12 березня 2021, 13:35

На вихідні вітер вщухне до помірного, хоча у деяких областях знову ймовірне посилення у неділю, температура повітря на вихідні підвищиться до 6-9 градусів тепла вдень.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Вітер в Україні у суботу, 13-го березня, від сильного вгомониться до помірного. У неділю знову посилиться в західних, північних та центральних областях.

Напрямок - південно-західний, південний. І цей напрямок пояснить нам прийдешнє потепління".

Деталі: Температура повітря протягом вихідних коливатиметься в межах +6+9 градусів вдень, на сході +1+4 градуси, у південній частині України +8+11 градусів, а найтеплішою буде погода в західних областях, +9+14 градусів.

Синоптик відзначає, що найближчої ночі ймовірний сніг та мокрий сніг на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині аж до півдня України.

Вдень у суботу опади припиняться.

 

У неділю, 14 березня, атмосферний фронт із північного заходу Європи принесе дощі в західні області. У Карпатах - сніг та мокрий сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Ці західні опади досягнуть у понеділок півночі та центру України.

У Києві завтра, в суботу, сильний вітер послабне, опади припиняться. У неділю, 14 березня, також без істотних опадів, проте вітер знову посилиться.

 

Компенсацією за оці капосні вітряні легковажні фронти стануть південні повітряні потоки, які принесуть потепління - у Києві протягом дня вихідними стовпчики термометрів підстрибнуть до +5+9 градусів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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