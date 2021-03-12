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Синоптик сообщила, когда утихнет ветер и потеплеет

Пятница, 12 марта 2021, 13:35

На выходные ветер утихнет до умеренного, хотя в некоторых областях снова вероятное усиление в воскресенье, температура воздуха на выходные повысится до 6-9 градусов тепла днем.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Ветер в Украине в субботу, 13 марта, от сильного угомонится до умеренного. В воскресенье снова усилится в западных, северных и центральных областях.

Направление - юго-западное, южное. И это направление объяснит нам грядущее потепление".

Детали: Температура воздуха в течение выходных будет колебаться в пределах +6+9 градусов днем, на востоке +1+4 градуса, в южной части Украины +8+11 градусов, а теплой будет погода в западных областях, +9+14 градусов.

Синоптик отмечает, что ближайшей ночью вероятный снег и мокрый снег на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровской области до юга Украины.

Днем в субботу осадки прекратятся.

В воскресенье, 14 марта, атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди в западные области. В Карпатах - снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Эти западные осадки достигнут в понедельник севера и центра Украины.

В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся. В воскресенье, 14 марта, также без осадков, однако ветер снова усилится.

Компенсацией за эти пакостные ветряные легкомысленные фронта станут южные воздушные потоки, которые принесут потепление - в Киеве в течение дня выходных столбики термометров подскочат до +5+9 градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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