На аеродромі під Києвом автомобіль врізався у винищувач МіГ-29

В 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр" сталася надзвичайна подія: автомобіль врізався у літак, що спричинило пожежу.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр", "Український мілітарний портал"

Дослівно "Центр": "В ході буксирування літака на авіаційну стоянку, відбулося зіткнення автомобіля з літальним апаратом, внаслідок чого сталося загоряння, яке було своєчасно локалізовано силами пожежного підрозділу частини".

Деталі: За даними військових, інцидент стався 10 березня на аеродромі у Василькові "після завершення льотної зміни в темну пору доби".

Зазначається, що у військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з’ясовуються.

Водію автомобіля, який зазнав травмування, було надано кваліфіковану першу медичну допомогу, його стан задовільний.

За даними "Мілітарного", пошкоджений літак є модернізованим винищувачем МіГ-29МУ1.

Соцмережами ширико розійшлися фото з місця події. Літак має бортовий номер 08, його передавали влітку 2018 року до 40 бригади тактичної авіації, зазначає "Мілітарний".

ДТП призвело до пошкоджень двигуна літака та інших агрегатів бойової машини.

За даними ЗМІ, водій авто - виконувач обов’язків інженера другої ескадрильї військової частини капітан Ш. 1974 р.н.

За фактом інциденту військова прокуратура Київського гарнізону розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 411 КК України.

Розмір завданої матеріальної шкоди при ушкодженні бойового винищувача Повітряних сил ЗСУ не уточнюється.