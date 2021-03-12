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На аэродроме под Киевом автомобиль врезался в истребитель МиГ-29

Пятница, 12 марта 2021, 13:54
На аэродроме под Киевом автомобиль врезался в истребитель МиГ-29

В 40 бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" произошло ЧП: автомобиль врезался в самолет, который загорелся.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Центр", "Украинский милитаристский портал"

Дословно "Центр": "В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части".

Детали: По данным военных, инцидент произошел 10 марта на аэродроме в Василькове "после завершения летной смены в темное время суток".

Отмечается, что в воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.

Водителю автомобиля, который получил травмы, была оказана квалифицированная первая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

По данным "Милитарного", поврежденный самолет является модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.

Сетями ширико разошлись фото с места происшествия. Самолет имеет бортовой номер 08, его передавали летом 2018 года 40 бригаде тактической авиации, отмечает "Милитарный".

 
 

ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

По данным СМИ, водитель авто - исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи воинской части капитан Ш. 1974 г.р.

По факту инцидента военная прокуратура Киевского гарнизона начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 411 УК Украины.

Размер причиненного материального ущерба при повреждении боевого истребителя Воздушных сил ВСУ не уточняется.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКиевская область
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