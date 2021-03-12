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Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за водіння напідпитку

П'ятниця, 12 березня 2021, 17:30

Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський підписав закон, який Рада ухвалила 16 лютого.

Відновлюється і збільшується відповідальність за керування авто напідпитку від 17 тисяч грн за перший випадок до 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років.

За третій випадок - конфіскація авто.

Також посилюється кримінальна відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що спричинило тяжкі наслідки.

За перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год – штраф збільшено з 510 до 3400 грн, за залишення місця ДТП – з 255 до 3400 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 1-2 роки або без такого.

Також збільшено штраф за керування або передачу керування ТЗ особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3400 грн, а повторне протягом року – 40800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ);

За керування ТЗ особою, яка була позбавлена такого права штраф збільшено з 510 до 20400 грн, а повторне протягом року – 40800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).

Українська правда
Теми: Зеленськийзаконодавство


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