Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за вождение в нетрезвом виде

Пятница, 12 марта 2021, 16:30
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за вождение в нетрезвом виде

Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский подписал закон, который Рада приняла 16 февраля.

Законом восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет.

За третий случай - конфискация авто.

Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф увеличен с 510 до 1700 грн, за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.

Также увеличен штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять - с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмещенное изъятие ТС)

За управление автомобилем лицом, лишенным такого права, штраф увеличен с 510 до 20400 грн, а за повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмещенное изъятие ТС).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: