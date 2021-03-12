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Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за вождение в нетрезвом виде

Пятница, 12 марта 2021, 17:30

Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский подписал закон, который Рада приняла 16 февраля.

Законом восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет.

За третий случай - конфискация авто.

Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф увеличен с 510 до 1700 грн, за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.

Также увеличен штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять - с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмещенное изъятие ТС)

За управление автомобилем лицом, лишенным такого права, штраф увеличен с 510 до 20400 грн, а за повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмещенное изъятие ТС).

Украинская правда
Темы: Зеленскийзаконодательство


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