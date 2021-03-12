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"Обіцяного три роки ждуть": Зеленський каже, що почав виконувати передвиборчі обіцянки

П'ятниця, 12 березня 2021, 20:01
Обіцяного три роки ждуть: Зеленський каже, що почав виконувати передвиборчі обіцянки

Президент Володимир Зеленський розповів, що обіцяного чекають три роки, але він почав раніше виконувати свої передвиборчі обіцянки, і розповів українцям про останні рішення Ради нацбезпеки.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Деталі: Зеленський розповів українцям "простою мовою" про останні рішення РНБО, які викликали, за словами президента, "схвалення у суспільстві та обурення тих, хто знаходить в рішеннях РНБО свої прізвища та свій бізнес".

Він наголосив, що його влада "зробила те, що мало з’явитися у 2014 році" - затвердила державну стратегію деокупацію Криму і наголосив усім: "Забудьте про те, що Україна забуде про Крим". За словами президента, правоохоронці мають розібратися, хто допоміг окупації Криму, тобто, "йдеться не лише про 2014 рік", а й про ухвалення так званих "Харківських угод".

Президент каже, що усім цікаво, чому санкції не були введені попереднім керівництвом України, а потім відповів, що "можливо, вони діяли за логікою: мухи – окремо, цукерки – окремо".

Також Зеленський згадав про повернення у державну власність нафтопроводу "Прикарпатзахідтранс" і вважає, що важливо дізнатися, за яких обставин у 2015 році "в епоху гетьманства усім відомого кого" у приватній власності опинився державний нафтопровід довжиною майже 1,5 тисячі кілометрів.

Пряма мова Зеленського: "Я б це описав трьома словами – Україна дає здачі. Усіх, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого – справедливості, яка довгі роки для людей була навіть не дефіцитом, а чимось міфічним, ніби з легенд про цвіт папороті.

Поки ми з вами вірили, що справедливість є і безрезультатно намагалися її знайти, дехто привласнювали собі ресурси, надра, стратегічні підприємства, трубопроводи і навіть, як виявилося, КСУ. Одним словом, усе, що погано лежить.

Відновлення справедливості в Україні було однією з моїх ключових обіцянок. Кажуть, обіцяного чекають три роки. Ми почали трішки раніше".

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

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