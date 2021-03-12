"Обещанного три года ждут": Зеленский говорит, что начал выполнять предвыборные обещания

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обещанного ждут три года, но он начал раньше выполнять свои предвыборные обещания, и рассказал украинцам о последних решениях Совета нацбезопасности.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: Зеленский рассказал украинцам "простым языком" о последних решениях СНБО, которые вызвали, по словам президента, "одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес".

Он отметил, что его власть "сделала то, что должно было появиться в 2014 году" - утвердила государственную стратегию деоккупации Крыма и заявил всем: "Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме". По словам президента, правоохранители должны разобраться, кто помог оккупации Крыма, то есть, "речь идет не только о 2014", но и о принятии так называемых "Харьковских соглашений".

Президент говорит, что всем интересно, почему санкции не были введены предыдущим руководством Украины, а потом ответил, что "возможно, они действовали по логике: мухи - отдельно, конфеты - отдельно".

Также Зеленский вспомнил о возвращении в государственную собственность нефтепровода "ПрикарпатЗападтранс" и считает, что важно узнать, при каких обстоятельствах в 2015 году "в эпоху гетманства всем известного кого" в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти 1,5 тысячи километров.

Прямая речь Зеленского: "Я бы это описал тремя словами - Украина дает сдачи. Всех, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости, которая долгие годы для людей было даже не дефицитом, а чем-то мифическим, что из легенды о цветке папоротника.

Пока мы с вами верили, что справедливость есть и безрезультатно пытались ее найти, некоторые присваивали себе ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, КСУ. Одним словом, все, что плохо лежит.

Восстановление справедливости в Украине было одним из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали немного раньше".