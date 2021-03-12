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Арахамія припаркувався на "зебрі" біля Офісу президента і отримав штраф

П'ятниця, 12 березня 2021, 20:05
Арахамія припаркувався на зебрі біля Офісу президента і отримав штраф
фото: Михайло Ткач

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припаркувався з порушенням правил біля Офісу президента, його оштрафувала поліція.

Джерело: перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Білошицький зазначає, що в п’ятницю в медіа активно ширилось повідомлення про порушення ПДР, вчинене Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв’язку із його статусом.

Фото автівки Арахамії, припаркованої на пішоходному переході під світлофором, спочатку оприлюднив журналіст Михайло Ткач у Facebook. Потім його активно шерили в соцмережі і тегали поліцію.

Правоохоронець запевняє, що патрульні поліцейські відреагували на це порушення — притягнули Арахамію до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

За словами Білошицького, адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена та навіть оплачена на місці за допомогою електронного термінала. До свого посту у Facebook представник поліції додав фото квитанції та запевнив, що патрульна поліція стоїть на принципах рівності всіх та кожного перед законом.

 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Арахаміяполіціяавтоштрафи
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