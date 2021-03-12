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Арахамия припарковался на "зебре" у Офиса президента и был оштрафован

Пятница, 12 марта 2021, 21:05
фото: Михаил Ткач

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия припарковался с нарушением правил возле Офиса президента, его оштрафовала полиция.

Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: Билошицкий отмечает, что в пятницу в медиа активно распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Фото машины Арахамии, припаркованной на пешеходном переходе под светофором, сначала обнародовал журналист Михаил Ткач в Facebook. Затем его активно шерили в соцсети и тегали полицию.

Правоохранитель уверяет, что патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - привлекли Арахамию к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По словам Билошицкого, административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено ​​и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала. К своему посту в Facebook представитель полиции добавил фото квитанции и заверил, что патрульные стоят на принципах равенства всех и каждого перед законом.

 

Валентина Романенко, УП
Темы: Арахамия полицияавтоштрафы


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