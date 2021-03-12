Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия припарковался на "зебре" у Офиса президента и был оштрафован

Пятница, 12 марта 2021, 20:05
Арахамия припарковался на зебре у Офиса президента и был оштрафован
фото: Михаил Ткач

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия припарковался с нарушением правил возле Офиса президента, его оштрафовала полиция.

Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: Билошицкий отмечает, что в пятницу в медиа активно распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом.

Фото машины Арахамии, припаркованной на пешеходном переходе под светофором, сначала обнародовал журналист Михаил Ткач в Facebook. Затем его активно шерили в соцсети и тегали полицию.

Правоохранитель уверяет, что патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - привлекли Арахамию к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По словам Билошицкого, административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено ​​и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала. К своему посту в Facebook представитель полиции добавил фото квитанции и заверил, что патрульные стоят на принципах равенства всех и каждого перед законом.

 

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Арахамия полицияавтоштрафы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Арахамия
В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: