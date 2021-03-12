Арахамия припарковался на "зебре" у Офиса президента и был оштрафован
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия припарковался с нарушением правил возле Офиса президента, его оштрафовала полиция.
Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook
Детали: Билошицкий отмечает, что в пятницу в медиа активно распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом.
Фото машины Арахамии, припаркованной на пешеходном переходе под светофором, сначала обнародовал журналист Михаил Ткач в Facebook. Затем его активно шерили в соцсети и тегали полицию.
Правоохранитель уверяет, что патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - привлекли Арахамию к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По словам Билошицкого, административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала. К своему посту в Facebook представитель полиции добавил фото квитанции и заверил, что патрульные стоят на принципах равенства всех и каждого перед законом.