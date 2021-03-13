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Зеленський розповів "слугам", як правильно голосувати в Раді

Субота, 13 березня 2021, 11:39
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський закликає фракцію "Слуга народу" в парламенті підтримувати важливі законопроєкти влади більшістю голосів.

Джерело: Зеленський на XI з'їзді партії "Слуга народу" в суботу

Пряма мова: "На мою думку, у вас можуть бути дискусії щодо деталей, але коли мова йде про принципові важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів, голосів "Слуги народу". Вам має бути байдуже, як голосують інші партії. Нехай це залишиться на їх совісті".

"Сьогодні надважливими є закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя, закони необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості та виконання всіх інших наших обіцянок.

Програма президента і парії "Слуга народу" – саме це наш порядок денний. Жодні правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху".

Деталі: Президент також звернувся до представників партії в регіонах із проханням не чекати покрокових інструкцій з Києва, а брати на себе ініціативу та відповідальність щодо змін на місцях.

Пряма мова: "Окремо хочу звернутися до наших представників у регіонах. Ми демократична сила, у нас немає політбюро або ЦК. Щоб змінювати свою громаду, своє село, своє місто, свій регіон, вам не треба чекати регулярних покрокових інструкцій з Києва. Беріть вже сьогодні на себе ініціативу і відповідальність. Ми надали вам для цього все необхідне – повноваження, кошти та інші ресурси".

Довідка: Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді налічує 245 депутатів.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийСлуга народуВерховна Рада


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