Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал "слугам", как правильно голосовать в Раде

Суббота, 13 марта 2021, 10:39
Зеленский рассказал слугам, как правильно голосовать в Раде
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский призывает фракцию "Слуга народа" в парламенте поддерживать важные законопроекты власти большинством голосов.

Источник: Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа" в субботу

Прямая речь: "По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных важных для страны вещи, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести".

"Сегодня сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие, законы необходимы для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний.

Программа президента и парии "Слуга народа" – именно это наша повестка дня. Никакие поправки кого-либо не остановят нас на этом пути".

Детали: Президент также обратился к представителям партии в регионах с просьбой не ждать пошаговых инструкций из Киева, а брать на себя инициативу и ответственность за изменения на местах.

Прямая речь: "Отдельно хочу обратиться к нашим представителям в регионах. Мы демократическая сила, у нас нет политбюро или ЦК. Чтобы изменять свою общину, свое село, свой город, свой регион, не надо ждать регулярных пошаговых инструкций из Киева. Берите уже сегодня на себя инициативу и ответственность. Мы предоставили вам для этого все необходимое – полномочия, средства и другие ресурсы".

Справка: Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде насчитывает 245 депутатов.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал Сунаку, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО
На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно
Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: