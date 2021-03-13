Зеленский рассказал "слугам", как правильно голосовать в Раде

Президент Владимир Зеленский призывает фракцию "Слуга народа" в парламенте поддерживать законопроекты власти большинством голосов.

Источник: Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа" в субботу

Прямая речь: "По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных важных для страны вещи, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести".

"Сегодня сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие, законы необходимы для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний.

Программа президента и парии "Слуга народа" – именно это наша повестка дня. Никакие поправки кого-либо не остановят нас на этом пути".

Детали: Президент также обратился к представителям партии в регионах с просьбой не ждать пошаговых инструкций из Киева, а брать на себя инициативу и ответственность за изменения на местах.

Прямая речь: "Отдельно хочу обратиться к нашим представителям в регионах. Мы демократическая сила, у нас нет политбюро или ЦК. Чтобы изменять свою общину, свое село, свой город, свой регион, не надо ждать регулярных пошаговых инструкций из Киева. Берите уже сегодня на себя инициативу и ответственность. Мы предоставили вам для этого все необходимое – полномочия, средства и другие ресурсы".

Справка: Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде насчитывает 245 депутатов.