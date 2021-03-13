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Підлітки вирішили покататися на авто: один загинув, троє в реанімації

Субота, 13 березня 2021, 11:21
Підлітки вирішили покататися на авто: один загинув, троє в реанімації

На Рівненщині внаслідок ДТП за участі неповнолітніх водій загинув, троє пасажирів перебувають у реанімації.

Джерело: поліція Рівненської області

 

Деталі: Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.

Дослівно: "Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля "Audi А6", житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.

Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної — відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Усі троє — жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації". 

 

"Транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП".

 

Деталі: За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: ДТПРівненська областьдіти
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