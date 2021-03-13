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Подростки решили покататься на авто: один погиб, трое в реанимации

Суббота, 13 марта 2021, 12:21

На Ровенщине в результате ДТП с участием несовершеннолетних водитель погиб, трое пассажиров находятся в реанимации.

Источник: полиция Ровенской области

 

Детали: Сообщение об автопроисшествии между селами Антоновка и Нетреба Вараского района в полицию поступило 12 марта в 21:30.

Дословно: "Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней – открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое – жители Малых и Больших Цепцевичей, ученики местных школ, находятся в реанимации".

 

"Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП".

 

Детали: По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ДТПРовенская областьдети


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