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Посадовець Миколаївської ОДА тікав від патрульних і хотів "домовитися"

Субота, 13 березня 2021, 12:33
Посадовець Миколаївської ОДА тікав від патрульних і хотів домовитися

Посадовець Миколаївської ОДА Ігор Бурда намагався втекти від поліцейських та пропонував їм хабар.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, Новости-N

 

Дослівно Кім: "Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільну гонитву співробітників патрульної поліції за держслужбовцем із ОДА по центральним вулицям міста Миколаєва. Одразу, навіть, не хотілося вірити у те, що таке, взагалі, можливе... Але, отримавши офіційну інформацію від поліцейських, засмутився ще більше.

Виявилося, що посадовець ОДА, який відзначився в п’ятницю увечері в спробі втекти від правоохоронців, ще й намагався "порешать" з патрульними".

Деталі: За словами голови ОДА, такою поведінкою чиновник "спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від "Слуги народу" на окрузі та статус держслужбовця".

 

Дослівно Кім: "Моя реакція, як голови ОДА, буде миттєвою і неупередженою, незважаючи ні на що. Індульгенції не буде ні для кого! Саме тому, в понеділок вранці чекаю на заяву про звільнення від Ігоря Бурди".

Докладніше: Як пише місцеве видання "Новости-N", у п'ятницю ввечері кілька патрульних автомобілів ганялися по всьому центру Миколаєва за автомобілем Range Rover Бурди, який намагався сховатися від поліції.

В ході погоні Бурда неодноразово порушував правила дорожнього руху, в тому числі проїжджав на червоний сигнал світлофорів. Врешті-решт кілька автомобілів патрульної поліції "затиснули" автомобіль з усіх боків.

Водій вийшов із авто й спробував "домовитися" з патрульними, проте з цього нічого не вийшло. В ході спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій визнав, що пив віскі, проте від пропозиції пройти медичний огляд або на місці, або в нарколабораторії відмовився.

Ігор Бурда є головним спеціалістом управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації. На місцевих виборах восени 2020 року його балотувався в депутати Миколаївської міськради від партії "Слуга народу".

Відносно чиновника поліцейські склали відразу кілька протоколів за різними статтями адмінкодексу України, в тому числі і за ст. 130 - "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції".

Українська правда
Теми: МиколаївМиколаївська областьполіція
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