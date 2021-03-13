Чиновник Николаевской ОГА скрывался от патрульных и хотел "договориться"

Чиновник Николаевской ОГА Игорь Бурда пытался скрыться от полицейских и предлагал им взятку.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, Новости-N

Дословно Ким: "Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева. Сразу даже не хотелось верить в то, что такое вообще возможно... Но, получив официальную информацию от полицейских, расстроился еще больше.

Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными".

Детали: По словам председателя ОГА, таким поведением чиновник "опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от "Слуги народа" на округе и статус госслужащего".

Дословно Ким: "Моя реакция, как главы ОГА, будет мгновенной и беспристрастной, несмотря ни на что. Индульгенции не будет ни для кого! Именно поэтому, в понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды".

Подробнее: Как пишет местное издание "Новости-N", в пятницу вечером несколько патрульных автомобилей гонялись по всему центру Николаева за автомобилем Range Rover Бурды, пытавшимся скрыться от полиции.

В ходе погони Бурда неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на красный сигнал светофоров. В конце-концов несколько автомобилей патрульной полиции "зажали" автомобиль со всех сторон.

Водитель вышел из авто и попытался "договориться" с патрульными, однако из этого ничего не получилось. В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

Игорь Бурда является главным специалистом управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. На местных выборах осенью 2020 года он баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа".

В отношении чиновника полицейские составили сразу несколько протоколов по различным статьям админкодекса Украины, в том числе и по ст. 130 - "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции".