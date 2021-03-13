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"Слуги народу" створили політраду і змінили статут

Субота, 13 березня 2021, 13:01
Слуги народу створили політраду і змінили статут
фото Дмитра Ларіна, УП

З'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: До складу політради партії, зокрема, увійшли народні депутати: Давид Арахамія, Артем Культенко, Роман Коптєлов, Олена Шуляк, Галина Янченко, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук, Михайло Радуцький.

Крім того, членами політради стали віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Загалом, до політради мають увійти 73 члени, 62 з яких обрав з'їзд у суботу. Ще 11 місць, як пояснив голова партії Олександр Корнієнко, згідно з новим статутом, "зможуть доукомплектувати в процесі".

"Слуга народу" також затвердила нову редакцію свого статуту.

Корнієнко уточнив, що у складі партії буде два великих керівних органи – політична рада, яку безпосередньо формує з'їзд партії, і національна рада громад. Аналогічна структура буде повторюватися на регіональному рівні.

Разом з тим, "Слуга народу" планує передбачити у своєму складі систему секретарів.

Також, згідно з новою редакцією статуту, партія планує створювати первинні осередки, які зможуть ініціювати перед обласними організаціями питання відкликання депутатів місцевих рад.

Крім того, нова редакція статуту передбачає оновлений підхід до прийому в членство партії. З цією метою будуть створені номінаційні комітети, які проводитимуть співбесіди з претендентами.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народу
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