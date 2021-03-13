"Слуги народа" создали политсовет и изменили устав

Съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В состав политсовета партии вошли, в частности, народные депутаты Давид Арахамия, Артем Культенко, Роман Коптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус.

Кроме того, членами политсовета стали вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В целом, в политсовет должны войти 73 члена, 62 из которых избрал съезд в субботу. Остальных 11 мест, как объяснил председатель партии Александр Корниенко, согласно новому уставу, "смогут доукомплектовать в процессе".

"Слуга народа" также утвердила новую редакцию своего устава.

Корниенко уточнил, что в составе партии будет два больших руководящих органа – политический совет, который непосредственно формирует съезд партии, и национальный совет громад. Аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.

Вместе с тем "Слуга народа" планирует предусмотреть в своем составе систему секретарей.

Также, согласно новой редакции устава, партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов.

Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновлённый подход приёма в членство партии. С этой целью будут созданы номинационные комитеты, которые будут проводить собеседования с претендентами.