Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народа" создали политсовет и изменили устав

Суббота, 13 марта 2021, 13:01
Слуги народа создали политсовет и изменили устав
фото Дмитрия Ларина, УП

Съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В состав политсовета партии вошли, в частности, народные депутаты Давид Арахамия, Артем Культенко, Роман Коптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус.

Кроме того, членами политсовета стали вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В целом, в политсовет должны войти 73 члена, 62 из которых избрал съезд в субботу. Остальных 11 мест, как объяснил председатель партии Александр Корниенко, согласно новому уставу, "смогут доукомплектовать в процессе".

"Слуга народа" также утвердила новую редакцию своего устава.

Корниенко уточнил, что в составе партии будет два больших руководящих органа – политический совет, который непосредственно формирует съезд партии, и национальный совет громад. Аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.

Вместе с тем "Слуга народа" планирует предусмотреть в своем составе систему секретарей.

Также, согласно новой редакции устава, партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов.

Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновлённый подход приёма в членство партии. С этой целью будут созданы номинационные комитеты, которые будут проводить собеседования с претендентами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: