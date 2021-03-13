Партія проситиме Зеленського іти на другий термін
Субота, 13 березня 2021, 16:14
Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін.
Джерело: голова фракції та політради партії "Слуги народу" Давид Арахамія, голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу після з'їзду партії в суботу
Пряма мова Арахамії: "Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення".
Пряма мова Корнієнка: "Можна ці спекуляції (щодо того, чи буде Зеленський балотуватися – ред.) проводити безкінечно, але є тільки одна людина, яка точно дасть відповідь на це питання – це Володимир Олександрович Зеленський. Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь".
Катерина Тищенко, УП