Партія проситиме Зеленського іти на другий термін

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін.

Джерело: голова фракції та політради партії "Слуги народу" Давид Арахамія, голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу після з'їзду партії в суботу

Пряма мова Арахамії: "Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення".

Пряма мова Корнієнка: "Можна ці спекуляції (щодо того, чи буде Зеленський балотуватися – ред.) проводити безкінечно, але є тільки одна людина, яка точно дасть відповідь на це питання – це Володимир Олександрович Зеленський. Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь".