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Партія проситиме Зеленського іти на другий термін

Субота, 13 березня 2021, 15:14
Партія проситиме Зеленського іти на другий термін
фото Дмитра Ларіна, УП

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін.

Джерело: голова фракції та політради партії "Слуги народу" Давид Арахамія, голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу після з'їзду партії в суботу

Пряма мова Арахамії: "Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення".

Пряма мова Корнієнка: "Можна ці спекуляції (щодо того, чи буде Зеленський балотуватися – ред.) проводити безкінечно, але є тільки одна людина, яка точно дасть відповідь на це питання – це Володимир Олександрович Зеленський. Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народуАрахаміявибори
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