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Партия будет просить Зеленского идти на второй срок

Суббота, 13 марта 2021, 16:14
фото Дмитрия Ларина, УП

Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

Источник: глава фракции и политсовета партии "Слуги народа" Давид Арахамия, председатель партии Александр Корниенко на брифинге после съезда партии в субботу

Прямая речь Арахамии: "Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение".

Прямая речь Корниенко: "Можно эти спекуляции (о том, будет ли Зеленский баллотироваться – ред.) проводить бесконечно, но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ".

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийСлуга народаАрахамия виборы


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