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Кличко під час навчань з тероборони ліг під танк і кинув гранату

Субота, 13 березня 2021, 20:20

Київський міський голова Віталій Кличко, а також його заступники та глави столичних районів у суботу пройшли бойову підготовку у навчальному центрі "Десна".

Джерело: повідомлення Кличка у Facebook

Пряма мова: "Керівництво міста відповідальне за безпеку в столиці. І має бути готове до будь-яких подій.

Сьогодні я, заступники голови КМДА та голови районів Києва в навчальному центрі "Десна" пройшли інструктаж, ознайомилися з тим, як діють окремі військові підрозділи. Також була бойова підготовка, стрільби. Багато з нас служили в армії, але навички треба вдосконалювати".

Деталі: За словами мера Києва, такі навчання з організації територіальної оборони на військовому полігоні будуть регулярними для керівництва столиці.

 
 
 

Кличко додав, що військовий комісар Києва Сергій Клявлін відзначив "достатньо високий рівень підготовки більшості учасників навчань".

Учасники навчань пройшли тактичну підготовку, обкатування бойових машин, вправи зі стрільби.

 

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкозброя


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