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Кличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату

Суббота, 13 марта 2021, 20:20

Мэр Киева Виталий Кличко а также его заместители и главы столичных районов в субботу прошли боевую подготовку в учебном центре "Десна".

Источник: сообщение Кличко в Facebook

Прямая речь: "Руководство города отвечает за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям.

Сегодня я, заместители главы КГГА, и главы районов Киева в учебном центре "Десна" прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать".

Детали: По словам мэра Киева, такие учения по организации территориальной обороны на военном полигоне будут регулярными для руководства столицы.

 
 
 

Кличко добавил, что военный комиссар Киева Сергей Клявлин отметил "достаточно высокий уровень подготовки большинства участников учений".

Участники учений прошли тактическую подготовку, обкатки боевых машин, упражнения по стрельбе.

 

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкооружие


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