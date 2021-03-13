Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату

Суббота, 13 марта 2021, 19:20
Кличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату

Мэр Киева Виталий Кличко а также его заместители и главы столичных районов в субботу прошли боевую подготовку в учебном центре "Десна".

Источник: сообщение Кличко в Facebook

Прямая речь: "Руководство города отвечает за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям.

Сегодня я, заместители главы КГГА, и главы районов Киева в учебном центре "Десна" прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать".

Детали: По словам мэра Киева, такие учения по организации территориальной обороны на военном полигоне будут регулярными для руководства столицы.

 
 
 

Кличко добавил, что военный комиссар Киева Сергей Клявлин отметил "достаточно высокий уровень подготовки большинства участников учений".

Участники учений прошли тактическую подготовку, обкатки боевых машин, упражнения по стрельбе.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВиталий Кличкооружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: