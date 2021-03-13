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Порошенко закликав українців вакцинуватися

Субота, 13 березня 2021, 22:15
Порошенко закликав українців вакцинуватися
Фото Дмитра Ларіна, УП

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та його дружина Марина закликали владу прискорити темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Джерело: Петро Порошенко у Facebook, інтерв’ю Марини Порошенко Громадському радіо

Деталі: Дружина п'ятого президента наголосила, що прищеплюватись обов’язково треба, і ставлення до вакцинації має бути відповідальним. Сам Порошенко додав, що повністю з нею згодний і назвав масову вакцинацію проти Covid-19 захистом населення.

В той же час колишній очільник держави попередив, що при тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, не вдасться розірвати ланцюг захворювання, оскільки треба не менш ніж 80% населення забезпечити щепленнями за короткий термін.

Марина Порошенко також прокоментувала критику чоловіка стосовно вакцини Covishield (на початку березня під час погоджувальної ради парламенту Порошенко емоційно висловився про препарат, який привезли в Україну).

За словами дружини експрезидента, він лише цитував лікаря, і це не була його власна думка про Covishield.

Українська правда

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Теми: Порошенковакцинаціякоронавірус
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