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Порошенко призвал украинцев вакцинироваться

Суббота, 13 марта 2021, 22:15
Порошенко призвал украинцев вакцинироваться
Фото Дмитра Ларіна, УП

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и его жена Марина призвали власти ускорить темпы вакцинации населения против коронавируса.

Источник: Петр Порошенко в Facebook, интервью Марины Порошенко Громадському радіо

Детали: Супруга пятого президента отметила, что прививаться обязательно надо, и отношение к вакцинации должно быть ответственным. Сам Порошенко добавил, что полностью с ней согласен и назвал массовую вакцинацию против Covid-19 защитой населения.

В то же время бывший глава государства предупредил, что при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, не удастся разорвать цепь заболевания, поскольку нужно не менее 80% населения обеспечить прививками за короткий срок.

Марина Порошенко также прокомментировала критику мужа относительно вакцины Covishield (в начале марта во время согласительного совета парламента Порошенко эмоционально высказался о препарате, который привезли в Украину).

По словам жены экс-президента, он лишь цитировал врача, и это не было его мнением о Covishield.

Украинская правда

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Темы: Порошенковакцинациякоронавирус
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