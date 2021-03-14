Влада США місяць намагалася встановити контакт із КНДР – Reuters
Неділя, 14 березня 2021, 05:12
Адміністрація президента США Джо Байдена з середини лютого робить спроби "через різні канали" зв’язатися з представниками Північної Кореї, але наразі відповіді немає.
Джерело: Reuters з посиланням на джерело в Білого дому
Пряма мова: "На сьогоднішній день ми не отримали відповіді з Пхеньяна".
Деталі: Видання зазначає, що адміністрація Байдена досі проявляла обережність у публічному описі свого ставлення до Північної Кореї, заявляючи, що проводить всеосяжний огляд політики після безпрецедентної взаємодії експрезидента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.
"Зусилля Трампа не змогли переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї".