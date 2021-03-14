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Власти США месяц пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

Воскресенье, 14 марта 2021, 05:12
Власти США месяц пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена с середины февраля пытается "через различные каналы" связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.

Источник: Reuters со ссылкой на источник в Белого дома

Прямая речь: "На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна".

Детали: Издание отмечает, что администрация Байдена еще проявляла осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентной взаимодействия экс президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Усилия Трампа не смогли убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКНДР
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