BioNTech створила альянс з виробництва вакцини від коронавірусу

Німецька компанія BioNTech, яка розробила першу у світі вакцину від коронавірусу на основі матричної РНК, створила альянс із 13 фірм з метою забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату.

Джерело: DW з посиланням на матеріал The Wall Street Journal

Деталі: BioNTech вдався до створення альянсу з метою досягти, або навіть перевершити амбітну мету - виробити в поточному році два мільярди доз вакцини.

Переговори почалися ще у жовтні 2020 року, за кілька тижнів до того, як BioNTech зі своїм американським партнером Pfizer оголосили про створення вакцини від коронавірусу. До альянсу приєдналися деякі ключові конкуренти компанії Pfizer. Більшість фармкомпаній, які долучилися до альянсу – з Європи.

Серед партнерів називаються німецькі виробники Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG та Baxter Oncology, французькі Sanofi та Delpharm, швейцарська Novartis, австрійська Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH і канадська Acuitas Therapeutics.

Усі вони виконуватимуть певну частину роботи з налагодження виробництва вакцини від коронавірусу.

При цьому BioNTech розширює і власне виробництво вакцини, очікується, що у квітні буде запущений новий завод, який зможе щорічно випускати 750 мільйон доз вакцини.

Видання зазначає, що такі заходи допоможуть ЄС вирішити проблему нестачі вакцин, яка виникла через те, що деякі виробники не можуть виконати своїх зобов'язань щодо постачання препаратів. Наприклад, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca напередодні попередила про чергове скорочення постачань вакцини до ЄС.