BioNTech создала альянс по производству вакцины от коронавируса

Немецкая компания BioNTech, которая разработала первую в мире вакцину от коронавируса на основе матричной РНК, создала альянс из 13 фирм с целью обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата.

Источник: DW со ссылкой на материал The Wall Street Journal

Детали: BioNTech прибегла к созданию альянса с целью достичь или даже превзойти амбициозную цель - произвести в текущем году два миллиарда доз вакцины.

Переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech со своим американским партнером Pfizer объявили о создании вакцины от коронавируса. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из них - из Европы.

Среди партнеров называются немецкие производители Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology, французские Sanofi и Delpharm, швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics.

Все они будут выполнять определенную часть работы по налаживанию производства вакцины от коронавируса.

При этом BioNTech расширяет и собственное производство вакцины, ожидается, что в апреле будет запущен новый завод, который сможет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.

Издание отмечает, что такие меры помогут ЕС решить проблему нехватки вакцин, которая возникла из-за того, что некоторые производители не могут выполнить своих обязательств по поставкам препаратов. Например, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca накануне предупредила об очередном сокращении поставок вакцины в ЕС.