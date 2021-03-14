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В Іспанії поліцейські знайшли саморобний підводний човен наркоторговців

Неділя, 14 березня 2021, 11:10
В Іспанії поліцейські знайшли саморобний підводний човен наркоторговців

Поліція Іспанії вилучила саморобний підводний човен, здатний перевозити до двох тонн наркотиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на поліцію Іспанії.

Дев'ятиметрове судно було виявлено на промисловому складі в південному місті Малага.

 

Поліція вважає, що підводний човен зі скловолокна і фанери готувався до контрабанди наркотиків, але ще не використовувався.

Його виявили під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п'ять інших країн і Європол.

Поліція повідомляє, що 52 людини були затримані під час рейдів по Іспанії, а також вилучені великі партії кокаїну і гашишу. Також ліквідована лабораторія з виготовлення наркотиків.

У 2019 підводний човен з вантажем у 3000 кг кокаїну була захоплена поліцією на північному заході Іспанії після того, як судно сіло на мілину. Передбачалося, що цей підводний човен прибув з Колумбії.

"Українська правда" у Threads

Теми: наркотикиІспанія
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