Полиция Испании изъяла самодельную подводную лодку, способную перевозить до двух тонн наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на полицию Испании.

Девятиметровое судно было обнаружено на промышленном складе в южном городе Малага.

Полиция считает, что подводная лодка из стекловолокна и фанеры готовилась к контрабанде наркотиков, но еще не использовалась.

Ее обнаружили во время масштабной спецоперации, в которой участвовали пять других стран и Европол.

Полиция сообщает, что 52 человека были задержаны во время рейдов по Испании, а также изъяты большие партии кокаина и гашиша. Также ликвидирована лаборатория по изготовлению наркотиков.

В 2019 году подводная лодка с грузом в 3000 кг кокаина была захвачена полицией на северо-западе Испании после того, как судно село на мель. Предполагалось, что эта подводная лодка прибыла из Колумбии.