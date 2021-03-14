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В Испании полицейские нашли самодельную подводную лодку наркоторговцев

Воскресенье, 14 марта 2021, 11:10
В Испании полицейские нашли самодельную подводную лодку наркоторговцев

Полиция Испании изъяла самодельную подводную лодку, способную перевозить до двух тонн наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на полицию Испании.

Девятиметровое судно было обнаружено на промышленном складе в южном городе Малага.

 

Полиция считает, что подводная лодка из стекловолокна и фанеры готовилась к контрабанде наркотиков, но еще не использовалась.

Ее обнаружили во время масштабной спецоперации, в которой участвовали пять других стран и Европол.

Полиция сообщает, что 52 человека были задержаны во время рейдов по Испании, а также изъяты большие партии кокаина и гашиша. Также ликвидирована лаборатория по изготовлению наркотиков.

В 2019 году подводная лодка с грузом в 3000 кг кокаина была захвачена полицией на северо-западе Испании после того, как судно село на мель.  Предполагалось, что эта подводная лодка прибыла из Колумбии.

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Темы: наркотикиИспания
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