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Європі не потрібен "Північний потік-2" – віцепрезидент Єврокомісії

Неділя, 14 березня 2021, 12:58
Європі не потрібен Північний потік-2 – віцепрезидент Єврокомісії

Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.

"Нам не потрібен "Північний потік-2". Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але "Північний потік-2" існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС", - сказав Тіммерманс.

Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування

За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2Європагаз
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