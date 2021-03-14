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Европе не нужен "Северный поток-2" - вице-президент Еврокомиссии

Воскресенье, 14 марта 2021, 13:58

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тиммерманс сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Нам не нужен "Северный поток 2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс.

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.

Темы: Северный поток-2Европагаз


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