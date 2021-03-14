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Чоловік знеструмив селище стріляниною з автомата: хотів феєрверків

Неділя, 14 березня 2021, 17:52
фото поліції

На Вінничині поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та знеструмив більшу частину селища Томашпіль.

Джерело: поліція Вінницької області

 

Деталі: Близько 20 години до поліції надійшло повідомлення, що біля місцевого кафе невідомий почав стріляти з автоматичної зброї, внаслідок чого пошкодив високовольтний електричний кабель. Це призвело до знеструмлення більшої частини Томашполя. Після цього хуліган з місця події втік на автомобілі Porsche Cayenne.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, для затримання озброєного зловмисника на території області вводилася в дію поліцейська операція. Близько 23 години працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДУ затримали підозрюваного на території смт Агрономічне Вінницького району.

Ним виявився 35-річний мешканець Вінниці. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Автомобіль Porsche Cayenne поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

 

Дослівно: "За попередньою інформацією, зловмисник перебував на святкуванні дня народження в кафе у смт. Томашпіль. Чоловік обурився, що під час свята не було феєрверків, тому на вулиці взяв з багажника автомобіля зброю та почав стріляти вгору. Це призвело до пошкодження електричного кабелю і знеструмленню більшої частини населеного пункту.

 

Такі дії кваліфіковані слідством як умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом згідно з ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За такий злочин може загрожувати до десяти років ув’язнення. 

Наразі слідством готується матеріали для оголошення затриманому про підозру у вчиненні зазначеного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Українська правда
Теми: Вінницька областьполіція


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