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Мужчина обесточил поселок стрельбой из автомата: хотел фейерверков

Воскресенье, 14 марта 2021, 17:52
фото полиции

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил большую часть поселка Томашполь.

Источник: полиция Винницкой области

 

Детали: Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле Porsche Cayenne.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась полицейская операция. Около 23 часов сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа задержали подозреваемого на территории пгт Агрономичное Винницкого района.

Им оказался 35-летний житель Винницы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль Porsche Cayenne полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку.

 

Дословно: "По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в пгт. Томашполь. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта.

 

Такие действия квалифицированы следствием как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом согласно ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление может грозить до десяти лет заключения.

Сейчас следствием готовится материалы для объявления задержанному о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Украинская правда
Темы: Винницкая областьполиция


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