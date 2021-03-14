Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина обесточил поселок стрельбой из автомата: хотел фейерверков

Воскресенье, 14 марта 2021, 16:52
Мужчина обесточил поселок стрельбой из автомата: хотел фейерверков
фото полиции

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил большую часть поселка Томашполь.

Источник: полиция Винницкой области

 

Детали: Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле Porsche Cayenne.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась полицейская операция. Около 23 часов сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа задержали подозреваемого на территории пгт Агрономичное Винницкого района.

Им оказался 35-летний житель Винницы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль Porsche Cayenne полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку.

 

Дословно: "По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в пгт. Томашполь. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта.

 

Такие действия квалифицированы следствием как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом согласно ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление может грозить до десяти лет заключения.

Сейчас следствием готовится материалы для объявления задержанному о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Украинская правда
Темы: Винницкая областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: