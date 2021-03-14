WP: Байден відкладає розмову з Зеленським через ряд очікувань

Американське видання The Washington Post вважає, що адміністрація нового президента США Джо Байдена відкладає його телефонну розмову з Володимиром Зеленським, очікуючи від президента України більших зусиль у боротьбі з корупцією, низки реформ і підтримки кримінальних звинувачень проти олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: редакційний матеріал The Washington Post

Дослівно: "Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її хиткої незалежності від Росії".

"Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році з обіцянками боротися з олігархами, брудними суддями і мафіозними мережами, що існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив, звільнивши реформаторів зі свого уряду і президента центрального банку, загальмувавши судові реформи і заходи проти олігархів".

Деталі: Як пише видання, цей відкат змусив Міжнародний валютний фонд призупинити виплати за кредитною угодою на 5 мільярдів доларів. Це також турбує прихильників Києва у Сполучених Штатах.

У статті згадується про те, що в телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкін "підкреслив важливість збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією і реалізації верховенства закону і економічних реформ". Минулого тижня адміністрація США ввела санкції відносно Ігоря Коломойського, "посилаючи недвозначний меседж щодо своїх очікувань".

Видання вважає, що Зеленський "намагається відповісти Байдену". Зокрема, згадуються санкції РНБО щодо трьох телеканалів, пов'язаних з Віктором Медведчуком, спроба провести судову реформу через парламент і кримінальні справи проти колишніх керівників "Приватбанку". Також наголошується, що Офіс Зеленського опублікував заяву у відповідь на санкції США, в якій ідеться, що "Україна вдячна усім своїм партнерам за підтримку" в "битві з олігархами".

Дослівно WP: "Але президент повинен продемонструвати більшу прихильність цій боротьбі. Він має наполягати на судовій реформі, відновити незалежність центрального банку і виключити будь-які спроби послабити Національне антикорупційне бюро. Він має недвозначно порвати з Коломойським і підтримати кримінальні звинувачення проти нього.

Переживши президента США, який намагався його корумпувати (Трампа – ред.), Зеленський тепер має можливість налагодити партнерські відносини з Байденом, які можуть рішуче просунути спробу України вирватися від Росії і приєднатися до демократичного Заходу. Він повинен вхопитися за це".

Що передувало: 23 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністерство працює над організацією телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

Раніше Кулеба запевняв, що непокоїтись через відсутність контакту Зеленського і Байдена не варто.

Одразу після інавгурації Джо Байдена 20 січня посол України в США Володимир Єльченко розповів, що посольство працює над телефонним контактом президентів, і, на його думку, "це буде досить швидко".