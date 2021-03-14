WP: Байден откладывает разговор с Зеленским из-за ряда ожиданий

Американское издание The Washington Post считает, что администрация нового президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с Владимиром Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, ряда реформ и поддержки уголовных обвинений против олигарха Игоря Коломойского.

Источник: редакционный материал The Washington Post

Дословно: "Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России".

"Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году с обещаниями бороться с олигархами, грязными судьями и мафиозными сетями, существующими в Украине с момента обретения ею независимости от Советского Союза. Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов из своего правительства и президента центрального банка, затормозил судебные реформы и меры против олигархов".

Детали: Как пишет издание, этот откат заставил Международный валютный фонд приостановить выплаты по кредитному соглашению на 5 миллиардов долларов. Это также беспокоит сторонников Киева в Соединенных Штатах.

В статье упоминается о том, что в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкин "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ". На прошлой неделе администрация США ввела санкции в отношении Игоря Коломойского, "посылая недвусмысленный месседж в отношении своих ожиданий".

Издание считает, что Зеленский "пытается ответить Байдену". В частности, упоминаются санкции СНБО в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, попытка провести судебную реформу через парламент и уголовные дела против бывших руководителей "Приватбанка". Также отмечается, что Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что "Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку" в "битве с олигархами".

Дословно WP: "Но президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него.

Пережив президента США, пытавшегося его коррумпировать, Зеленский теперь имеет возможность наладить партнерские отношения с Байденом, которые могут решительно продвинуть попытку Украины вырваться от России и присоединиться к демократическому Западу. Он должен ухватиться за это".

Что предшествовало: 23 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что министерство работает над организацией телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Ранее Кулеба утверждал, что беспокоиться из-за отсутствия контакта Зеленского и Байдена не стоит.

Сразу после инаугурации Джо Байдена 20 января посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что посольство работает над телефонным контактом президентов, и, по его мнению, "это будет достаточно быстро".