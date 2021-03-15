AstraZeneca не знайшла доказів тромбозу від щеплення 

Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.

Джерело: Reuters

Деталі: У компанії стверджують, що огляд безпеки свідчить, що жодних доказів підвищеного ризику утворення тромбів не було знайдено. Компанія проаналізувала інформацію про 17 мільйонів людей, яких вакцинували у Великій Британії та Європейському Союзі.

"Ретельний огляд усіх наявних даних про безпеку понад 17 мільйонів людей, щеплених вакциною COVID-19 AstraZeneca у Європейському Союзі та Великобританії, не показав доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії у будь-яких груп, незалежно від віку, статі, партії препарату або конкретної країни",– зазначили в компанії.

За час використання вакцини виробник повідомив про 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки легеневої емболії, що є характерним для інших ліцензованих вакцин від COVID-19.

Що передувало: Ірландія призупиняє використання вакцини Oxford/AstraZeneca в якості запобіжного заходу після нових повідомлень про тромби у людей, які отримали її, на цей раз з Норвегії.

Перші повідомлення про тромби у людей, які отримували вакцину AstraZeneca, надійшли з Австрії і викликали хвилю занепокоєння, в результаті чого низка європейських країн, включаючи Данію, призупинили її використання в очікуванні розслідування.

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