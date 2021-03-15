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AstraZeneca не нашла доказательств тромбоза от прививки

Понедельник, 15 марта 2021, 00:01
AstraZeneca не нашла доказательств тромбоза от прививки

Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

Источник: Reuters

Детали: В компании утверждают, что обзор безопасности свидетельствует, что никаких доказательств повышенного риска образования тромбов не было найдено. Компания проанализировала информацию о 17 миллионах людей, которых вакцинировали в Великобритании и Европейском Союзе.

"Тщательный осмотр всех имеющихся данных о безопасности более 17 миллионов человек, привитых вакциной COVID-19 AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании, не показал доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении в любых групп, независимо от возраста, пола, партии препарата или конкретной страны", – отметили в компании.

За время использования вакцины производитель сообщил о 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случаях легочной эмболии, что характерно для других лицензированных вакцин от COVID-19.

Что предшествовало: Ирландия приостанавливает использование вакцины Oxford/AstraZeneca в качестве меры предосторожности после новых сообщений о тромбах у людей, получивших ее, на этот раз из Норвегии.

Первые сообщения о тромбах у людей, получавших вакцину AstraZeneca, поступили из Австрии и вызвали волну беспокойства, в результате чего ряд европейских стран, включая Данию, приостановили ее использование в ожидании расследования.

Напомним:

  • Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и до завершения расследования случаев образования тромбов, о которых сообщила Дания.
  • EMA отмечает, что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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