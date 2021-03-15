Світовий конґрес українців виключив латвійську організацію за антиукраїнську позицію

Рада директорів Світового конґресу українців виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії за участь в акціях прихильників "русского міра", поширення антиукраїнської пропаганди, брехні про війну на Донбасі тощо.

Джерело: Світовий конґрес українців

Деталі: Рада директорів Світового конґресу українців (СКУ) 13 березня виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ.

Таке рішення СКУ вперше прийняв за свою понад 50-літню історію.

ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії.

Ухвалу зроблено за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ, офіційного спілкування з його Проводом із наданням безпосередніх доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ та проханням їх опротестувати, консультацій із провідними українцями в Латвії, а також на підставі заслухання на спеціальному засіданні Ради директорів 13 березня заступника голови цього об’єднання.

Як повідомляє СКУ, "на основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію".

Це включає, зокрема, "пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского міра"; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською гунтою", яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка".

Також ідеться про "співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора".

Докази були надані президенту та Проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні – і жоден із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ.

Усе це стало причиною для виключення ОУТЛ з членства в СКУ.

Конґрес буде взаємодіяти зі своїми складовими організаціями в Латвії, щоб посилити українські патріотичні сили та підтримати формування нового центрального представництва українців у Латвії для здійснення проукраїнської громадської діяльності.

Пряма мова президента СКУ Павла Ґрода: "Сьогодні, коли Україна вже 7-й рік протистоїть російській агресії, одним із основних завдань СКУ і його мережі в понад 60 країнах світу є підтримка українського народу щодо захисту територіальної цілісності України.

І тому СКУ вважає неприпустимим членство в СКУ будь-якої організації, яка пропагує антиукраїнську політику та співпрацює з російськими владними структурами.

СКУ відкритий до співпраці з українськими громадськими організаціями в діаспорі, які стійко стоять на проукраїнській позиції, що відповідає основним засадам діяльності СКУ".