Совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии за участие в акциях сторонников "русского мира", распространение антиукраинской пропаганды, лжи о войне на Донбассе и тому подобное.

Источник: Всемирный конгресс украинский

Детали: Совет директоров Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) 13 марта исключил из своих рядов Объединения украинских обществ Латвии (ОУОЛ), поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ.

Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю.

ОУОЛ была одной из трех составляющих организаций из Латвии.

Решение вынесено по результатам длительного мониторинга деятельности ОУОЛ, официального общения с его Проводом с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУОЛ и просьбой их опровергнуть, консультаций с ведущими украинцами в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта заместителя главы этого объединения.

Как сообщает ВКУ, "на основании собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУТЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию".

Это, в частности, "пропаганда различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко".

Также речь идет о "сотрудничестве с российскими пропагандистскими СМИ; поддержке пророссийских радикальных групп в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганде в Латвии запрещенной советской символики и истории; участии руководителей и представителей ОУОЛ в мероприятиях посольства Российской Федерации в Латвии; проведении культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора".

Доказательства были предоставлены президенту и Проводу ОУОЛ в официальном письменном обращении – и ни одно из них не было опровергнуто ни письменно, ни во время выступления представителя ОУОЛ на специальном заседании Совета директоров ВКУ.

Все это стало причиной для исключения ОУОЛ из членов ВКУ.

Конгресс будет взаимодействовать со своими составляющими организациями в Латвии, чтобы усилить украинские патриотические силы и поддержать формирование нового центрального представительства украинцев в ​​Латвии для ведения проукраинской общественной деятельности.

Прямая речь президента ВКУ Павла Грода: "Сегодня, когда Украина уже 7-й год противостоит российской агрессии, одной из основных задач ВКУ и его сети в более чем 60 странах мира является поддержка украинского народа по защите территориальной целостности Украины.

И поэтому ВКУ считает недопустимым членство в ВКУ любой организации, которая пропагандирует антиукраинскую политику и сотрудничает с российскими властными структурами.

ВКУ открыт к сотрудничеству с украинскими общественными организациями в диаспоре, которые устойчиво стоят на проукраинской позиции, соответствующей основным принципам деятельности ВКУ".