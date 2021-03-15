Матчі збірної можуть перенести зі Львова до Харкова

Майбутні домашні матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану можуть перенести зі Львова до Харкова.

Джерело: Спортарена з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією співрозмовників видання, поле на Арені Львів не готове до березневих поєдинків відбору на Чемпіонат світу-2022.

Але, зазначається, що і поле на ОСК Металіст у Харкові теж не в кращому стані.

Очікується, що Українська асоціація футболу прийматиме рішення, де пройдуть березневі матчі національної команди, 16 березня.

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