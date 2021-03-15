Матчі збірної можуть перенести зі Львова до Харкова
Понеділок, 15 березня 2021, 08:50
Майбутні домашні матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану можуть перенести зі Львова до Харкова.
Джерело: Спортарена з посиланням на джерела
Деталі: За інформацією співрозмовників видання, поле на Арені Львів не готове до березневих поєдинків відбору на Чемпіонат світу-2022.
Але, зазначається, що і поле на ОСК Металіст у Харкові теж не в кращому стані.
Очікується, що Українська асоціація футболу прийматиме рішення, де пройдуть березневі матчі національної команди, 16 березня.
Передісторія:
- Раніше УАФ заборонила проводити на Арені Львів матчі Favbet Ліги в березні, щоб підготувати львівський стадіон до поєдинків відбору на ЧС-2022.
- 24 березня відбудеться товариський матч з Францією.
- Далі будуть матчі відбору: 28 березня Україна зіграє проти Фінляндії, а збірну Казахстану прийматиме 31 березня.