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Матчі збірної можуть перенести зі Львова до Харкова

Понеділок, 15 березня 2021, 08:50
Матчі збірної можуть перенести зі Львова до Харкова
Фото tvoemisto.tv

Майбутні домашні матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану можуть перенести зі Львова до Харкова.

Джерело: Спортарена з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією співрозмовників видання, поле на Арені Львів не готове до березневих поєдинків відбору на Чемпіонат світу-2022.

Але, зазначається, що і поле на ОСК Металіст у Харкові теж не в кращому стані.

Очікується, що Українська асоціація футболу прийматиме рішення, де пройдуть березневі матчі національної команди, 16 березня.  

Передісторія:

  • Раніше УАФ заборонила проводити на Арені Львів матчі Favbet Ліги в березні, щоб підготувати львівський стадіон до поєдинків відбору на ЧС-2022.
  • 24 березня відбудеться товариський матч з Францією.
  • Далі будуть матчі відбору: 28 березня Україна зіграє проти Фінляндії, а збірну Казахстану прийматиме 31 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортфутбол
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