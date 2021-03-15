Матчи сборной могут перенести из Львова в Харьков
Понедельник, 15 марта 2021, 08:50
Будущие домашние матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана могут перенести из Львова в Харьков.
Источник: Спортарена со ссылкой на источники
Детали: По информации собеседников издания, поле на Арене Львов не готово к мартовским поединкам отбора на Чемпионат мира-2022.
Но, отмечается, что и поле на ОСК Металлист в Харькове тоже не в лучшем состоянии.
Ожидается, что Украинская ассоциация футбола будет принимать решение, где пройдут мартовские матчи национальной команды, 16 марта.
Предыстория:
- Ранее УАФ запретила проводить на Арене Львов матчи Favbet Лиги в марте, чтобы подготовить львовский стадион к поединкам отбора на ЧМ-2022.
- 24 марта состоится товарищеский матч с Францией.
- Далее будут матчи отбора: 28 марта Украина сыграет против Финляндии, а сборную Казахстана будет принимать 31 марта.