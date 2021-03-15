Матчи сборной могут перенести из Львова в Харьков

Будущие домашние матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана могут перенести из Львова в Харьков.

Источник: Спортарена со ссылкой на источники

Детали: По информации собеседников издания, поле на Арене Львов не готово к мартовским поединкам отбора на Чемпионат мира-2022.

Но, отмечается, что и поле на ОСК Металлист в Харькове тоже не в лучшем состоянии.

Ожидается, что Украинская ассоциация футбола будет принимать решение, где пройдут мартовские матчи национальной команды, 16 марта.

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