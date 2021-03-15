Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Матчи сборной могут перенести из Львова в Харьков

Понедельник, 15 марта 2021, 08:50
Матчи сборной могут перенести из Львова в Харьков
Фото tvoemisto.tv

Будущие домашние матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана могут перенести из Львова в Харьков.

Источник: Спортарена со ссылкой на источники

Детали: По информации собеседников издания, поле на Арене Львов не готово к мартовским поединкам отбора на Чемпионат мира-2022.

Но, отмечается, что и поле на ОСК Металлист в Харькове тоже не в лучшем состоянии.

Ожидается, что Украинская ассоциация футбола будет принимать решение, где пройдут мартовские матчи национальной команды, 16 марта.

Предыстория:

  • Ранее УАФ запретила проводить на Арене Львов матчи Favbet Лиги в марте, чтобы подготовить львовский стадион к поединкам отбора на ЧМ-2022.
  • 24 марта состоится товарищеский матч с Францией.
  • Далее будут матчи отбора: 28 марта Украина сыграет против Финляндии, а сборную Казахстана будет принимать 31 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
спорт
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: