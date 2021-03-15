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Брат закатованого сирійця подав до суду на бійців "ПВК Вагнера"

Понеділок, 15 березня 2021, 14:04

Брат убитого в Сирії в 2017 році місцевого жителя Мухаммеда Е. подав заяву до Слідчого комітету РФ з вимогою порушити кримінальну справу стосовно імовірних бойовиків "ПВК Вагнера", зображених на відео зі стратою його родича.

Джерело: Російське видання "Новая газета", яка наводить заяву адвокатів заявника Іллі Новікова і Петра Заїкіна

Пряма мова Новікова: "Російський закон передбачає обов'язок держави розслідувати злочини російських громадян, вчинені за кордоном. Слідчий комітет досі не почав розслідування обставин вбивства, хоча вся необхідна інформація була офіційно повідомлена російській владі вже більше року назад".

Деталі: Брат убитого вважає, що справа має бути порушена за статтею про вбивство з особливою жорстокістю.

Він також просить перевірити, найманців ПВК на предмет скоєння військових злочинів.

Передісторія: Сім'я Мухаммеда Е. покинула Сирію. З моменту його повернення з Лівану навесні 2017 роки сім'я нічого не знала про нього, поки в сирійських і російських ЗМІ не з'явилися відео тортур і страти Мухаммеда.

"Новая газета" також публікувала кадри, на яких зображені ймовірні бойовики "ПВК Вагнера" з відрізаною головою Мухаммеда Е. Також редакції вдалося встановити особу одного з учасників розправи – 30-річного Станіслава Дичко, який потрапив до ПВК в 2016 році.

Наразі правоохоронні органи РФ не проявили інтересу до публікацій про страту в Сирії, хоча вбивство і найманство кримінально карані за законами Росії.

"ПВК Вагнера" пов'язують з другом президента РФ, "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. Кремль послідовно заперечує будь-яку причетність до діяльності так званої приватної військової компанії.

Теми: СиріяРосія


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