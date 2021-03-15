Брат убитого сирийца подал в суд на бойцов "ЧВК Вагнера"

Брат убитого в Сирии в 2017 году местного жителя Мухаммеда Е. подал заявление в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении вероятных боевиков "ЧВК Вагнера", изображенных на видео с казнью его родственника.

Источник: Российское издание "Новая газета", которая приводит заявление адвокатов заявителя Ильи Новикова и Петра Заикина

Прямая речь Новикова: "Российский закон предусматривает обязанность государства расследовать преступления российских граждан, совершенные за границей. Следственный комитет до сих пор не начал расследования обстоятельств убийства, хотя вся необходимая информация была официально сообщена российским властям уже больше года назад".

Детали: Брат убитого считает, что дело должно быть возбуждено по статье об убийстве с особой жестокостью.

Он также просит проверить, наемников ЧВК на предмет совершения военных преступлений.

Предыстория: Семья Мухаммеда Е. покинула Сирию. С момента его возвращения из Ливана весной 2017 года семья ничего не знала о нем, пока в сирийских и российских СМИ не появились видео пыток и казни Мухаммеда.

"Новая газета" также публиковала кадры, на которых изображены предполагаемые боевики "ЧВК Вагнера" с отрезанной головой Мухаммеда Е. Также редакции удалось установить личность одного из участников расправы - 30-летнего Станислава Дычко, который попал в ПВК в 2016 году.

На данный момент правоохранительные органы РФ не проявили интереса к публикациям о казни в Сирии, хотя убийство и наемничество уголовно наказуемы по законам России.

"ЧВК Вагнера" связывают с другом президента РФ, "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Кремль последовательно отрицает любую причастность к деятельности так называемой частной военной компании.