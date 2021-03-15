Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Брат убитого сирийца подал в суд на бойцов "ЧВК Вагнера"

Понедельник, 15 марта 2021, 13:04
Брат убитого сирийца подал в суд на бойцов ЧВК Вагнера

Брат убитого в Сирии в 2017 году местного жителя Мухаммеда Е. подал заявление в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении вероятных боевиков "ЧВК Вагнера", изображенных на видео с казнью его родственника.

Источник: Российское издание "Новая газета", которая приводит заявление адвокатов заявителя Ильи Новикова и Петра Заикина

Прямая речь Новикова: "Российский закон предусматривает обязанность государства расследовать преступления российских граждан, совершенные за границей. Следственный комитет до сих пор не начал расследования обстоятельств убийства, хотя вся необходимая информация была официально сообщена российским властям уже больше года назад".

Детали: Брат убитого считает, что дело должно быть возбуждено по статье об убийстве с особой жестокостью.

Он также просит проверить, наемников ЧВК на предмет совершения военных преступлений.

Предыстория: Семья Мухаммеда Е. покинула Сирию. С момента его возвращения из Ливана весной 2017 года семья ничего не знала о нем, пока в сирийских и российских СМИ не появились видео пыток и казни Мухаммеда.

"Новая газета" также публиковала кадры, на которых изображены предполагаемые боевики "ЧВК Вагнера" с отрезанной головой Мухаммеда Е. Также редакции удалось установить личность одного из участников расправы - 30-летнего Станислава Дычко, который попал в ПВК в 2016 году.

На данный момент правоохранительные органы РФ не проявили интереса к публикациям о казни в Сирии, хотя убийство и наемничество уголовно наказуемы по законам России.

"ЧВК Вагнера" связывают с другом президента РФ, "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Кремль последовательно отрицает любую причастность к деятельности так называемой частной военной компании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Сирия
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: