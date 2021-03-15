Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні з'явився новий вид прокуратур

Понеділок, 15 березня 2021, 13:10
В Україні з'явився новий вид прокуратур

В Україні 15 березня розпочали роботу окружні прокуратури.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Київська міська прокуратура, коментар її очільника Олега Кіпера, наданий УП

Деталі: Йдеться про реорганізацію згідно з третім етапом реформи органів прокуратури (першим було перетворення Генпрокуратури на ОГП, другим – реорганізація регіональних і третім – місцевих прокуратур – ред). Зазначається, що в оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли всі етапи тестування, і довели свою професійну компетентність та доброчесність.

Перелік та територіальна юрисдикція окружних прокуратур визначені наказами генерального прокурора Ірини Венедіктової. В системі органів прокуратури функціонуватиме 181 (193 із врахуванням окупованих територій) окружна прокуратура та 30 спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах окружних). Вони замінять 155 (178 із врахуванням окупованих територій) місцевих прокуратур та 30 військових прокуратур гарнізонів.

У столиці розпочали роботу 10 окружних прокуратур. 15 березня Олег Кіпер та його заступники представили очільників цих відомств.

За словами Кіпера, у двох районах Києва відбулося перепризначення, частково відбулася ротація прокурорів та призначення нових.

На сайті Київської міської прокуратури можна ознайомитися з переліком нових назв відомств та їхніми адресами.

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратураОфіс генпрокурораКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
прокуратура
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: