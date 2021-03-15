В Україні з'явився новий вид прокуратур

В Україні 15 березня розпочали роботу окружні прокуратури.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Київська міська прокуратура, коментар її очільника Олега Кіпера, наданий УП

Деталі: Йдеться про реорганізацію згідно з третім етапом реформи органів прокуратури (першим було перетворення Генпрокуратури на ОГП, другим – реорганізація регіональних і третім – місцевих прокуратур – ред). Зазначається, що в оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли всі етапи тестування, і довели свою професійну компетентність та доброчесність.

Перелік та територіальна юрисдикція окружних прокуратур визначені наказами генерального прокурора Ірини Венедіктової. В системі органів прокуратури функціонуватиме 181 (193 із врахуванням окупованих територій) окружна прокуратура та 30 спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах окружних). Вони замінять 155 (178 із врахуванням окупованих територій) місцевих прокуратур та 30 військових прокуратур гарнізонів.

У столиці розпочали роботу 10 окружних прокуратур. 15 березня Олег Кіпер та його заступники представили очільників цих відомств.

За словами Кіпера, у двох районах Києва відбулося перепризначення, частково відбулася ротація прокурорів та призначення нових.

На сайті Київської міської прокуратури можна ознайомитися з переліком нових назв відомств та їхніми адресами.