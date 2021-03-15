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В Украине появился новый вид прокуратур

Понедельник, 15 марта 2021, 14:10

В Украине 15 марта начали работу окружные прокуратуры.

Источник: Офис генерального прокурора, Киевская городская прокуратура, комментарий ее руководителя Олега Кипера, предоставленный УП

Детали: Речь идет о реорганизации согласно третьему этапу реформы органов прокуратуры (первым было превращение Генпрокуратуры в ОГП, вторым - реорганизация региональных и третьим - местных прокуратур - ред). Отмечается, что в обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли все этапы тестирования, и доказали свою профессиональную компетентность и добродетель.

Перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В системе органов прокуратуры будут функционировать 181 (193 с учетом оккупированных территорий) окружная прокуратура и 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных). Они заменят 155 (178 с учетом оккупированных территорий) местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.

В столице начали работу 10 окружных прокуратур. 15 марта Олег Кипер и его заместители представили руководителей этих ведомств.

По словам Кипера, в двух районах Киева состоялось переназначение, частично произошла ротация прокуроров и назначение новых.

На сайте Киевской городской прокуратуры можно ознакомиться с перечнем новых названий ведомств и их адресами.

Украинская правда
Темы: прокуратураОфис генпрокурораКиев


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