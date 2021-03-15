Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине появился новый вид прокуратур

Понедельник, 15 марта 2021, 13:10
В Украине появился новый вид прокуратур

В Украине 15 марта начали работу окружные прокуратуры.

Источник: Офис генерального прокурора, Киевская городская прокуратура, комментарий ее руководителя Олега Кипера, предоставленный УП

Детали: Речь идет о реорганизации согласно третьему этапу реформы органов прокуратуры (первым было превращение Генпрокуратуры в ОГП, вторым - реорганизация региональных и третьим - местных прокуратур - ред). Отмечается, что в обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли все этапы тестирования, и доказали свою профессиональную компетентность и добродетель.

Перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В системе органов прокуратуры будут функционировать 181 (193 с учетом оккупированных территорий) окружная прокуратура и 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных). Они заменят 155 (178 с учетом оккупированных территорий) местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.

В столице начали работу 10 окружных прокуратур. 15 марта Олег Кипер и его заместители представили руководителей этих ведомств.

По словам Кипера, в двух районах Киева состоялось переназначение, частично произошла ротация прокуроров и назначение новых.

На сайте Киевской городской прокуратуры можно ознакомиться с перечнем новых названий ведомств и их адресами.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратураОфис генпрокурораКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
прокуратура
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: